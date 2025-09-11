Вася Медведев с проверочным концертом. Самобытный комик с нетривиальным взглядом на окружающий мир. Участник StandUp на ТНТ, автор двух сольных концертов «Меркурий 5000» и «30 серебренников». Сбор гостей за 30 минут до начала мероприятия. Посадка осуществляется сотрудниками клуба.