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Вася Медведев

Камеди Хаб
Садовая Черногрязская 22 с1

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Вася Медведев с проверочным концертом. Самобытный комик с нетривиальным взглядом на окружающий мир. Участник StandUp на ТНТ, автор двух сольных концертов «Меркурий 5000» и «30 серебренников». Сбор гостей за 30 минут до начала мероприятия. Посадка осуществляется сотрудниками клуба.

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