Возраст 18+
Стендап
Еда
Про событие
StandUp Store Moscow – стендап клуб Москвы, где каждый день проходят выступления самых известных комиков. Лучшие форматы стендап мероприятий на одной сцене. Валентин Сидоров – молодой, талантливый и известный российский стендап-комик, а также актёр театра и кино. Участник многих популярных телевизионных юмористических проектов.
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