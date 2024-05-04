StandUp Store Moscow – стендап клуб Москвы, где каждый день проходят выступления самых известных комиков. Лучшие форматы стендап мероприятий на одной сцене. Валентин Сидоров – молодой, талантливый и известный российский стендап-комик, а также актёр театра и кино. Участник многих популярных телевизионных юмористических проектов.