Вадим Постильный — «StandUp на ТНТ», «Открытый Микрофон на ТНТ», «Comedy Баттл». Работает бар и кухня. Чтобы избежать задержек с заказами рекомендуем приходить во время сбора гостей не позднее 30 минут до начала концерта Сбор гостей: 16:00 Начало концерта: 17:00