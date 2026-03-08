Вадим Постильный
ул. Пятницкая, 71/5 строение 2
Начало:
Завершение:
от 800₽ до 9000₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Вадим Постильный — «StandUp на ТНТ», «Открытый Микрофон на ТНТ», «Comedy Баттл». Работает бар и кухня. Чтобы избежать задержек с заказами рекомендуем приходить во время сбора гостей не позднее 30 минут до начала концерта Сбор гостей: 16:00 Начало концерта: 17:00
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