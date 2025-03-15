Барабанное шоу Антона Трифа. Самый драйвовый барабанщик страны Антон Триф устроит жаркое музыкальное шоу прямо в сердце столицы. Trif Drum Show - это энергия, от которой сносит крышу, это музыка и драйв, это звук металла от соло барабанов прямо в сердце. Антон Триф - самый яркий барабанщик страны, и он приглашает тебя на свой взрывной концерт-вечеринку, где со своими друзьями музыкантами устроит на сцене настоящую феерию из хитов современности в своей интерпретации. Будет громко, ярко, танцевально и очень музыкально. Антон Триф играл с Анет Сай, Он - официальный барабанщик ХК Авангард и ФК Локомотив, резидент топовых московских клубов и яркий гость на тв шоу на ТНТ и 1 канале.