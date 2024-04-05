[отменено] Трибьют-шоу «Хиты Майкла Джексона» в оранжерее
просп. Мира, 119, стр. 14
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Завершение:
от 1750₽ до 3400₽
Возраст 6+
Стендап
Концерты
Про событие
Внимание: событие отменено. Насладись зрелищным шоу любимых хитов Майкла Джексона в тропиках ВДНХ — потрясающий вокал, феерические танцы и максимальное перевоплощение в исполнении Арсена Мукенди. Мукенди — яркий афроамериканский вокалист, звезда шоу «Голос» и «Х-фактор. Главная сцена» — покоряет зрителей с первых секунд. Ты будешь в шоке, насколько виртуозно этот артист перевоплотится в Короля поп-музыки. Знаменитая чёрная шляпа, лунная дорожка, всеми узнаваемые хиты, феноменальная пластичность, оригинальные аранжировки... Это настоящий экстаз для всех обожателей качественной пoп-музыки, рок-н-ролла, фанка и диско.
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