Внимание: событие отменено. Насладись зрелищным шоу любимых хитов Майкла Джексона в тропиках ВДНХ — потрясающий вокал, феерические танцы и максимальное перевоплощение в исполнении Арсена Мукенди. Мукенди — яркий афроамериканский вокалист, звезда шоу «Голос» и «Х-фактор. Главная сцена» — покоряет зрителей с первых секунд. Ты будешь в шоке, насколько виртуозно этот артист перевоплотится в Короля поп-музыки. Знаменитая чёрная шляпа, лунная дорожка, всеми узнаваемые хиты, феноменальная пластичность, оригинальные аранжировки... Это настоящий экстаз для всех обожателей качественной пoп-музыки, рок-н-ролла, фанка и диско.