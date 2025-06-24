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Три гиены. Съёмка
улица Покровка, 17с5
Начало:
Завершение:
600₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Шоу «Три гиены» - импровизационно-комедийное шоу, на которое ты приносишь свои истории, а комики их профессионально гиенят. Участники: Семён Деяк, Денис Антипин, Давид Квахаджелидзе
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