Концерт, где для тебя выступят участники TV и интернет проектов. Опытные комики из Стендапа на ТНТ, Женского стендапа, Medium Quality, LABELCOM и др. выступят для тебя с новым и уже проверенным материалом. Начало в 20:00, сбор гостей с 19:30 Вход свободный. С собой нужно будет взять паспорт.