Возраст 18+
Стендап
Про событие
Комики, которых ты точно видел по телику или в рилсах. Опытные комики из Стендапа на ТНТ, Женского стендапа, Medium Quality, LABELCOM и др. выступят для тебя с новым и уже проверенным материалом. Начало в 20:00, сбор гостей с 19:30 Вход свободный. С собой нужно будет взять паспорт.
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