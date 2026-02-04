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Только опытные комики

Punk Fiction
Ольховская ул., 14/1

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Комики, которых ты точно видел по телику или в рилсах. Опытные комики из Стендапа на ТНТ, Женского стендапа, Medium Quality, LABELCOM и др. выступят для тебя с новым и уже проверенным материалом. Начало в 20:00, сбор гостей с 19:30 Вход свободный. С собой нужно будет взять паспорт.

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