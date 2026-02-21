Тёма Емельянов
Рождественский бульвар, 10/7 стр. 1
Начало:
Завершение:
от 600₽ до 800₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
StandUp комик, резидент «Stand Up Club #1», участник шоу «Стендап Андеграунд» на телеканале СТС. Предпочитает отношения на расстоянии. Не знает как предлагать девушкам православие. Встречался с француженкой, а теперь хвастается её новым парнем.
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