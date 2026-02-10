Комедия, которая рождается на твоих глазах. Свежевыжатый микрофон — уникальный формат стендап-шоу от Клуба Комедии, ведь на этом микрофоне нет места мысли «эта шутка уже была». Комики собираются непосредственно до начала мероприятия и разгоняют новый материал в режиме «здесь и сейчас». На сцене только свеженаписанные приколы. А за отменное качество юмора отвечает приглашённый редактор. И за обратную связь после микрофона тоже. За проверенный материал на сцене комиков ругают. Но не сильно, потому что их очень любят. И ты полюбишь, они чудесные. Сбор гостей в 20:00, начало в 20:30 *Обрати внимание: вход на мероприятие бесплатный, но покупка напитка на баре — обязательное условие. Если тебе понравилось шоу, ты можешь оставить донат в благодарность комикам и организации