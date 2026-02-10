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Свежевыжатый микрофон

RockBrewer Bar, улица Щепкина, 33

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Завершение:

от 0₽ до 1000₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Комедия, которая рождается на твоих глазах. Свежевыжатый микрофон — уникальный формат стендап-шоу от Клуба Комедии, ведь на этом микрофоне нет места мысли «эта шутка уже была». Комики собираются непосредственно до начала мероприятия и разгоняют новый материал в режиме «здесь и сейчас». На сцене только свеженаписанные приколы. А за отменное качество юмора отвечает приглашённый редактор. И за обратную связь после микрофона тоже. За проверенный материал на сцене комиков ругают. Но не сильно, потому что их очень любят. И ты полюбишь, они чудесные. Сбор гостей в 20:00, начало в 20:30 *Обрати внимание: вход на мероприятие бесплатный, но покупка напитка на баре — обязательное условие. Если тебе понравилось шоу, ты можешь оставить донат в благодарность комикам и организации

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