Фильмы и мультики, которые ты мог пропустить — на экране Still StandUp Club. Смотрим, как два вампира пытаются выжить в современном мире, сталкиваясь с бытовыми проблемами, дружбой и неожиданным юмором. На время мероприятия действует дополнительное муви меню.