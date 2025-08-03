Still Cinema. Балто
улица Покровка, 17с5
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Бесплатно
Возраст 18+
Стендап
Кино
Про событие
Фильмы и мультики, которые ты мог пропустить — на экране Still StandUp Club. Смотрим, как храбрый пёс Балто бросается навстречу опасности — история о мужестве, верности и борьбе с непогодой, где трогательно, волнительно и вдохновляюще одновременно. На время мероприятия действует дополнительное муви меню.
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