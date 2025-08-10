Фильмы и мультики, которые вы могли пропустить — на экране Still StandUp Club. Смотрим, как двое близких друзей растут и меняются — между расстояниями, тихими воспоминаниями и разбитыми ожиданиями. На время мероприятия действует дополнительное муви меню.