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Стендап-выпускники школы Цимермана

Красная пресня 6/2с1

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Сэкономь на психологе и приходи на стендап шоу, где выпускники школы комиков расскажут свои лучшие шутки. Выпускной мечты — это твой учитель и одноклассники рассказывают про бывших. Вкусная еда и коктейли дополнят вечер приятными впечатлениями! Отличники-юмористы: - Олег Ашуров - Маквала Хатиашвили - Лена Стогнушенко - Андрей Борисов - Мария Николаева - Денис Дачник Бронируй места по телефону.

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