Возраст 18+
Стендап
Про событие
Звезда стендапа на ТНТ, участник множества проектов и шоу, актёр и рок-стар. В заведении работает бар и кухня. Чтобы избежать задержек с заказами, рекомендуется приходить во время сбора гостей — не позднее чем за 30 минут до начала концерта. Стоимость билета на диван указана за весь диван целиком. По одному билету может прийти не больше указанного количества человек.
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