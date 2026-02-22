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Стас Старовойтов

Coin Event Hall, Пятницкая улица, 71/5с2

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от 1700₽ до 19000₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Звезда стендапа на ТНТ, участник множества проектов и шоу, актёр и рок-стар. В заведении работает бар и кухня. Чтобы избежать задержек с заказами, рекомендуется приходить во время сбора гостей — не позднее чем за 30 минут до начала концерта. Стоимость билета на диван указана за весь диван целиком. По одному билету может прийти не больше указанного количества человек.

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