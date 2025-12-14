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StandUp турнир 2.0

Луна 2077, Железнодорожный, Пионерская 5а

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Иногда единственное, что нужно после тяжёлой недели — это сесть поудобнее, взять что-то вкусное и просто посмеяться от души. Готов к вечеру смеха, искренних эмоций и острого юмора? Приходи на StandUp Турнир, где самые смелые комики сразятся за 25 000 рублей, а победителя выберут зрители. Гарантирован смех, хорошее настроение и вкусная еда.

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