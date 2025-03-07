Начни праздничные выходные с пятничного стендапа! Для теюя выступят комики разной опытности и медийности, в том числе из Стендапа на ТНТ, Женского стендапа, Проектов Medium Quality и LABELCOM. Комики расскажут самые свежие и уже проверенные шутки. Ведущий вечера - Иван Ходосок (Камеди Баттл ТНТ, Шоу «6 секунд» VK)