Возраст 18+
Стендап
Про событие
Начни праздничные выходные с пятничного стендапа! Для теюя выступят комики разной опытности и медийности, в том числе из Стендапа на ТНТ, Женского стендапа, Проектов Medium Quality и LABELCOM. Комики расскажут самые свежие и уже проверенные шутки. Ведущий вечера - Иван Ходосок (Камеди Баттл ТНТ, Шоу «6 секунд» VK)
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи