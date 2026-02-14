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StandUp Опытных Комиков в День Влюблённых

Бульваръ, улица Воронцово Поле, 2

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Отпразднуй день влюблённых в компании второй половинки на стендапе от топовых комиков с проверенными шутками в атмосферном пабе. Смех — лучший подарок любимому человеку. Перед тобой выступят Звезды комедии и опытные комики и комикессы с проектов: Stand Up на ТНТ, Open Mic VK, Standup Club#1, Женский стендап, Roast Battle и Labelcom. Вход: по регистрации + любая сумма на входе

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