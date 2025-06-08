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StandUp Mafia

Тушинская улица, 14/2

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Стендап
Игры

Про событие

Ведущий Глеб Рошелье объединит юмор и азарт в одной игре — «Мафия». Отличный способ провести вечер с друзьями, зарядиться позитивом и проверить свои навыки дедукции. Город засыпается, просыпаются стендаперы. Бронь мест по номеру телефона.

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