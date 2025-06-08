Ведущий Глеб Рошелье объединит юмор и азарт в одной игре — «Мафия». Отличный способ провести вечер с друзьями, зарядиться позитивом и проверить свои навыки дедукции. Город засыпается, просыпаются стендаперы. Бронь мест по номеру телефона.