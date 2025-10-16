Всё многообразие комедии на классическом «Лёгком микрофоне». Опытные андеграундные комики, участники популярных телепроектов, а также фрешмены будут проверять новые шутки. Состав микрофона секретный и является сюрпризом для гостей. Рассадка гостей осуществляется администратором, входные билеты не привязаны к определенному месту. Ты сможешь выбрать столик из числа тех, которые предложит тебе администратор. Возможно размещение с другими гостями за одним столом. Если ты идёшь на стендап компанией более 2 человек, организатор рекомендует приобретать билеты на одно имя.