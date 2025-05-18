Всё многообразие комедии на классическом "Лёгком микрофоне" от LiteStandUp. Опытные андеграундные комики, участники популярных телепроектов, а также фрешмены расскажут свои лучшие и новые шутки. Состав микрофона секретный и является сюрпризом для гостей.