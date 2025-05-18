Возраст 18+
Стендап
Про событие
Всё многообразие комедии на классическом "Лёгком микрофоне" от LiteStandUp. Опытные андеграундные комики, участники популярных телепроектов, а также фрешмены расскажут свои лучшие и новые шутки. Состав микрофона секретный и является сюрпризом для гостей.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи