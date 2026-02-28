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Стендап концерт

Мята Lounge, улица Барышевская Роща, 20

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Стендап в последний день зимы. Комики: — Денис Болотин (Открытый микрофон ТНТ, Comedy Battle ТНТ) — Влада Макаренкова (Битва за время, Шоу Комьюнити, Стендап-рулетка ТНТ) — Арсалан Цоктоев (Легенда стендап-фестивалей, земляк Хаски) — Максим Харитонов (Comedy Battle ТНТ, Разгоны, Stand Up Club) Сбор гостей в 19:30, начало в 20:00 Вход: свободный

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