Стендап в последний день зимы. Комики: — Денис Болотин (Открытый микрофон ТНТ, Comedy Battle ТНТ) — Влада Макаренкова (Битва за время, Шоу Комьюнити, Стендап-рулетка ТНТ) — Арсалан Цоктоев (Легенда стендап-фестивалей, земляк Хаски) — Максим Харитонов (Comedy Battle ТНТ, Разгоны, Stand Up Club) Сбор гостей в 19:30, начало в 20:00 Вход: свободный