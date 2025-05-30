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StandUp Концерт

улица Барышевская Роща, 20

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Бесплатно
Возраст 18+
Стендап

Про событие

StandUp Концерт от опытных комиков! Будет вкусно и смешно. Для тебя выступят: - Иван Мармыш (Камеди баттл ТНТ, Стендап Тюмень) - Глеб Синьковский ( Стендап рулетка ТНТ, Большое Шоу, Open mic ВК и Money Mic ВК 1 и 2 сезон) - Илья Стрелков - Open mic VK и Money Mic VK 1 и 2 сезон Ведущая вечера: - Влада Макаренкова ( Битва за время, Комъюнити, Стендап рулетка на ТНТ) Кавёр советует заранее забронировать столик по телефону.

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