Возраст 18+
Стендап
Про событие
Привет! Пока нет планов на субботу? Приходи на StandUp! Для тебя выступят: - Влада Макаренкова (StandUp рулетка ТНТ, Шоу «Комьюнити», Битва за время 1 сезон) - Тёма Коваль (StandUp Минск) - Рахат Кажибеков - (Comedy Баттл ТНТ, Финалист фестиваля «Панчлайн» 2023) - Вардан Алоян ( Шоу «Комьюнити») Ведущий вечера - Серёжа Грудин (StandUp Команды)
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи