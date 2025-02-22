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StandUp Концерт

Винный кафетерий «Цвет», ул. Люблинская 74к3

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500₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Привет! Пока нет планов на субботу? Приходи на StandUp! Для тебя выступят: - Влада Макаренкова (StandUp рулетка ТНТ, Шоу «Комьюнити», Битва за время 1 сезон) - Тёма Коваль (StandUp Минск) - Рахат Кажибеков - (Comedy Баттл ТНТ, Финалист фестиваля «Панчлайн» 2023) - Вардан Алоян ( Шоу «Комьюнити») Ведущий вечера - Серёжа Грудин (StandUp Команды)

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