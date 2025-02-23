Проведи праздник в компании комиков! Будет вкусно и смешно. Для тебя выступят: - Глеб Синьковский (Стендап рулетка ТНТ, Большое Шоу, Open mic ВК и Money Mic ВК 1 и 2 сезон) - Саша Каламбет (Открытый микрофон ТНТ) - Тёма Коваль (StandUp Минск) - Иван Ходосок (Камеди Баттл ТНТ, Шоу «6 секунд» VK) Ведущая вечера: Влада Макаренкова (Стендап рулетка ТНТ, Шоу «Комьюнити», Битва за время 1 сезон). Бронь мест по номеру телефона.