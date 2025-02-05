Можно долго искать оправдания своему нежеланию выходить из дома. Ссылаться на переменчивую погоду, цитировать Бродского, сетовать на то, что в этом городе совершенно некуда пойти. А можно сказать себе: «Я хочу прожить этот день так, чтобы потом улыбаться минимум неделю!» Фантазия? Реальность! Тебя ждут на стендапе в On The Rocks Bar, где комики из проектов: Stand Up на ТНТ, Comedy Battle, Открытый микрофон и др., которые выступят со своими свежими шутками, а потом ты можешь остаться и продолжить отжигать под крутые треки от топовых диджеев. Внимание: при входе в клуб могут попросить предъявить документ, подтверждающий возраст.