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Stand Up на барной стойке

Пушкинская площадь, 2/1

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Можно долго искать оправдания своему нежеланию выходить из дома. Ссылаться на переменчивую погоду, цитировать Бродского, сетовать на то, что в этом городе совершенно некуда пойти. А можно сказать себе: «Я хочу прожить этот день так, чтобы потом улыбаться минимум неделю!» Фантазия? Реальность! Тебя ждут на стендапе в On The Rocks Bar, где комики из проектов: Stand Up на ТНТ, Comedy Battle, Открытый микрофон и др., которые выступят со своими свежими шутками, а потом ты можешь остаться и продолжить отжигать под крутые треки от топовых диджеев. Внимание: при входе в клуб могут попросить предъявить документ, подтверждающий возраст.

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