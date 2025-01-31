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Stand up концерт в баре Аморет

Караоке-бар Аморет, Москва, Соколово-Мещерская, 29

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

На концерте ты услышишь выступления топовых стэндаперов! А именно: Наталья Корчмарек - Участница «Стендап Фест», «Стендап Рулетки», дважды финалист «Битвы за время», участник «Open Mic» 2024, «Comedy Баттл». Дмитрий Ким - Победитель «Стендап батла» от Павла Воли и полуфиналист «Камеди Батл». Иван Смелов - участник «Стэндап Лиги». Магомед Абуков - участник Стендап рулетки.

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