Stand Up концерт Салавата Дюсенгалиева
Садовая Черногрязская 22 с1
Начало:
Завершение:
600₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Проверочный концерт резидента Stand Up на ТНТ. Участник «Шоу историй» в StandupClub #1 и Roast Battle Labelcom. Сбор гостей за 30 минут до начала мероприятия. Посадка осуществляется сотрудником клуба.
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