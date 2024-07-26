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Stand Up концерт Салавата Дюсенгалиева

Камеди Хаб
Садовая Черногрязская 22 с1

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Завершение:

600₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Проверочный концерт резидента Stand Up на ТНТ. Участник «Шоу историй» в StandupClub #1 и Roast Battle Labelcom. Сбор гостей за 30 минут до начала мероприятия. Посадка осуществляется сотрудником клуба.

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