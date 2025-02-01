Возраст 18+
Стендап
Про событие
Планируешь отдохнуть от работы, но пока не решил как? Встречай февраль в компании опытных комиков! Будет вкусно и смешно! Для тебя выступят: - Мерген Алиев (Стандап рулетка ТНТ) - Василина Егранова ( Женский Стендап на ТНТ) - Иван Шумейко (Стендап Минск) Ведущая вечера Влада Макаренкова ( Стендап рулетка ТНТ, Битва за время 1 сезон, Комьюнити). Вход: свободный Бронь мест по номеру.
Контакты
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи