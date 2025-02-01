Планируешь отдохнуть от работы, но пока не решил как? Встречай февраль в компании опытных комиков! Будет вкусно и смешно! Для тебя выступят: - Мерген Алиев (Стандап рулетка ТНТ) - Василина Егранова ( Женский Стендап на ТНТ) - Иван Шумейко (Стендап Минск) Ведущая вечера Влада Макаренкова ( Стендап рулетка ТНТ, Битва за время 1 сезон, Комьюнити). Вход: свободный Бронь мест по номеру.