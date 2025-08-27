Шоу альтернативной комедии — это шутки и немного безумия! Комики покажут всю многогранность юмора! Они сделают все для того, чтобы этот вечер тебе надолго запомнился! Для тебя выступят опытные комики, в том числе из TV и интернет проектов. Ведущий вечера — Глеб Синьковский (Стендап рулетка ТНТ, Большое Шоу, Open mic ВК и Money Mic ВК 1 и 2 сезон)