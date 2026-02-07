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Семён Деяк

Стендап клуб на Трубной
Рождественский бульвар, 10/7 стр. 1

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 1000₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Участник шоу «Истории», «Разгоны», «Три гиены», а также «Книжный клуб». Его юмор — умный и ненавязчивый, без излишней провокации: он найдёт смешное в привычном и заставит зрителя узнать себя в этих историях.

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