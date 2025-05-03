1,5 часа перед тобой выступают 3 популярных комика со своими лучшими шутками, проверенными временем. Но есть нюанс: их состав ты узнаешь прямо на выступлении. Ты не узнаешь кто будет выступать, пока они не выйдут на сцену. Это могут быть как в целом известные комики, так и самые топовые представители индустрии. Заранее известно только одно: этот юмор залетает всем на 100%! Входные билеты не привязаны к конкретному столику или месту, но команда клуба Stand Up Brothers комфортно разместит тебя в порядке очереди.