Фестиваль выпускников стендап школ «School’ный МАЙК» от [“M” в кубе]. Шоу комиков, где ты сможешь насладиться свежими шутками и оригинальными номерами, созданными молодыми талантами. Отличный шанс показать молодым артистам себя, а тебе — посмеяться! Бонусом тебя ждёт фото и видеосъемка от команды опытных ребят, которые в кино и телеиндустрии уже 20 лет. Ведущая — Карина Салихова. Сбор гостей начнется в 14:30.