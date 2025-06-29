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School'ный MIC

Камеди Хаб
Садовая Черногрязская 22 с1

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Стендап
Фестивали

Про событие

Фестиваль выпускников стендап школ «School’ный МАЙК» от [“M” в кубе]. Шоу комиков, где ты сможешь насладиться свежими шутками и оригинальными номерами, созданными молодыми талантами. Отличный шанс показать молодым артистам себя, а тебе — посмеяться! Бонусом тебя ждёт фото и видеосъемка от команды опытных ребят, которые в кино и телеиндустрии уже 20 лет. Ведущая — Карина Салихова. Сбор гостей начнется в 14:30.

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