«Двое без сценария» — это непредсказуемая комедийная авантюра, в которой два мастера импровизации играют за всю вселенную! Прямо на твоих глазах они перевоплотятся в десятки персонажей: от чудаковатых родственников до искателей сокровищ, создавая целый мир по историям из зрительного зала. Полностью импровизационная комедия. Каждое выступление — премьера, которая существует только один вечер и никогда больше не повторится.