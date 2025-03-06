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Сабраж. Двое без сценария

Театр на Цветном, Цветной бульвар, 11 с.2

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 7000₽
Возраст 18+
Стендап
Спектакли
Необычное

Про событие

«Двое без сценария» — это непредсказуемая комедийная авантюра, в которой два мастера импровизации играют за всю вселенную! Прямо на твоих глазах они перевоплотятся в десятки персонажей: от чудаковатых родственников до искателей сокровищ, создавая целый мир по историям из зрительного зала. Полностью импровизационная комедия. Каждое выступление — премьера, которая существует только один вечер и никогда больше не повторится.

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