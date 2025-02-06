Это микс живого вокала, акробатики, танцев и хитов, которые звучат так, будто ты попал на приватную вечеринку для элиты времён сухого закона. За всем этим стоит Рудольф Дэмпс III, американский продюсер, который взял атмосферу подпольных джаз-клубов и адаптировал её под современные реалии. Теперь он делает шоу в лучших клубах России, и MEMO на Рочдельской — следующая остановка. Будет громко, стильно и с той самой энергией, ради которой стоит выбраться в ночь. Бронь по телефону, депозит – 5000 на человека.