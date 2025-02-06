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Rudolph’s Dinner Show

Memo Dine & Bar
Рочдельская ул., 15с35

Начало:

Завершение:

5000₽
Возраст 18+
Стендап
Концерты
Еда

Про событие

Это микс живого вокала, акробатики, танцев и хитов, которые звучат так, будто ты попал на приватную вечеринку для элиты времён сухого закона. За всем этим стоит Рудольф Дэмпс III, американский продюсер, который взял атмосферу подпольных джаз-клубов и адаптировал её под современные реалии. Теперь он делает шоу в лучших клубах России, и MEMO на Рочдельской — следующая остановка. Будет громко, стильно и с той самой энергией, ради которой стоит выбраться в ночь. Бронь по телефону, депозит – 5000 на человека.

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