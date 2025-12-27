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Рождественское джазовое путешествие в Нью-Йорк 40-х

Высотка Radisson Collection, Кутузовский проспект, 2/1с1

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Завершение:

от 4200₽ до 6400₽
Возраст 16+
Стендап
Выставки
Концерты

Про событие

Добро пожаловать в 40-е: вечер, Гринвич-Виллидж, снежные улицы и мерцающий свет витрин. За дверями клуба уже играет оркестр, в воздухе — аромат корицы и глинтвейна. Ты поднимаешься в роскошную залу знаменитой исторической высотки, и мягкий голос звучит сквозь зимний воздух: «Let it snow, let it snow, let it snow…» — и кажется, город впервые за день выдохнул. Roofevents возвращает ту самую рождественскую магию, где под музыку Синатры и Беннетта время будто останавливается. Только один раз в году, только для тех, кто выбирает тепло, свет и музыку, которая соединяет людей.

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