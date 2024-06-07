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Роман Косицын

StandUp Store Moscow
Петровка 21

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 18+
Стендап
Еда

Про событие

Роман Косицын – это невероятно привлекательный и харизматичный молодой человек, который обладает великолепным талантом. Наиболее известен всем благодаря участию в следующих проектах, которые транслировались на ТНТ: «Stand Up Шоу» и «Открытый микрофон».

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