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Red Hot Chili Peppers VS Coldplay

Крытая крыша универмага Цветной, Цветной бульвар, 15с1

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Завершение:

от 3600₽ до 6700₽
Возраст 12+
Стендап
Концерты

Про событие

Red Hot Chili Peppers VS Coldplay: симфо-битва титанов рока на панорамной крыше. Это премьера от Roofevents — шоу, какого Москва ещё не видела. Red Hot Chili Peppers или Coldplay — кто победит в симфо-битве на закате? Грув против меланхолии, огонь против света, калифорнийский драйв против британской лирики: на крытой видовой крыше состоится музыкальная дуэль, о которой будут говорить всё лето. Эксклюзивные оркестровые аранжировки, мощь живого звучания и атмосфера стадионного концерта… только на уютной крыше, с видом на закат и город, который замирает от первого же аккорда. Готов назвать фаворита — или просто прожить эту дуэль как бурное музыкальное свидание? Выбирай… Или дай музыке выбрать за тебя. В самом центре столицы на этой удивительной крыше открывается один из самых впечатляющих видов Москвы. Архитектурные легенды — от Останкинской башни до Кремля — становятся фоном музыкальной магии, а закат оказывается завораживающим финальным аккордом. «Imperia Music Band» — уникальный инструментальный электро-проект, один из лучших струнных коллективов, выступающий в довольно редком жанре classical crossover — сочетании элементов академической и поп-музыки.

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