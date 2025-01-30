Возраст 18+
Стендап
Про событие
«Реально смешной микрофон» - это прямое доказательство, что даже классический «Открытый Микрофон» может быть наполнен множеством смешных шуток. Каждый четверг опытные комики, которых ты видел в популярных проектах, проверяют свежие стендап-монологи в культовом баре «Пока никто не видит». А опытный, харизматичный ведущий подготовит зрителей к потреблению комедии и поможет тебе кайфануть от всего происходящего.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи