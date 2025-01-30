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Реально смешной микрофон

ул. Покровка, 17 с 1

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Бесплатно
Возраст 18+
Стендап

Про событие

«Реально смешной микрофон» - это прямое доказательство, что даже классический «Открытый Микрофон» может быть наполнен множеством смешных шуток. Каждый четверг опытные комики, которых ты видел в популярных проектах, проверяют свежие стендап-монологи в культовом баре «Пока никто не видит». А опытный, харизматичный ведущий подготовит зрителей к потреблению комедии и поможет тебе кайфануть от всего происходящего.

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