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Проверочный сольный концерт

Still Стендап клуб
улица Покровка, 17с5

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Выступать будет лицо московской комедии и башкирской национальности. Программа из часа шуток, написанных с 2020 года и по сей день. Тебя ждут знаменитые хиты про французский жим лёжа, суперспособности и скорую, а также ещё 47 минут нового, ранее неизданного материала.

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