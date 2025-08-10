Выступать будет лицо московской комедии и башкирской национальности. Программа из часа шуток, написанных с 2020 года и по сей день. Тебя ждут знаменитые хиты про французский жим лёжа, суперспособности и скорую, а также ещё 47 минут нового, ранее неизданного материала.