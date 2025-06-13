Для тебя выступят комики разной опытности и медийности, в том числе из Стендапа на ТНТ, Женского стендапа, Проектов Medium Quality и LABELCOM. Комики расскажут самые свежие и уже проверенные шутки! Ведущий вечера - Глеб Синьковский ( Большое Шоу, Open mic ВК и Money Mic ВК 1 и 2 сезон, Стендап рулетка ТНТ, Камеди Баттл ТНТ)