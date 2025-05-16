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Проверка материала от опытных комиков

Vaffel, улица Щепкина, 33

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Для тебя выступят комики разной опытности и медийности, в том числе из Стендапа на ТНТ, Женского стендапа, Проектов Medium Quality и LABELCOM. Комики расскажут самые свежие и уже проверенные шутки! Ведущий вечера - Глеб Синьковский ( Стендап рулетка ТНТ, Большое Шоу, Open mic ВК и Money Mic ВК 1 и 2 сезон)

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