Для тебя выступят опытные комики, в том числе из Стендапа на ТНТ, Женского стендапа, Проектов Medium Quality и LABELCOM. Они расскажут самые свежие и уже проверенные шутки. Ведущий: Саша Каламбет (Открытый микрофон на ТНТ) Приходи смеяться, хихикать и угарать!