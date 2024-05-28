Возраст 18+
Стендап
Еда
Про событие
StandUp Store Moscow – стендап клуб Москвы, где каждый день проходят выступления самых известных комиков. Павел Дедищев начинал свой творческий путь с КВН, но в итоге достиг успеха в стендапе. Он прославился на телевидении и в Сети как талантливый комик и активный участник юмористических шоу.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи