StandUp Store Moscow – стендап клуб Москвы, где каждый день проходят выступления самых известных комиков. Павел Дедищев начинал свой творческий путь с КВН, но в итоге достиг успеха в стендапе. Он прославился на телевидении и в Сети как талантливый комик и активный участник юмористических шоу.