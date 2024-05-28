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Павел Дедищев

StandUp Store Moscow
Петровка 21

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 18+
Стендап
Еда

Про событие

StandUp Store Moscow – стендап клуб Москвы, где каждый день проходят выступления самых известных комиков. Павел Дедищев начинал свой творческий путь с КВН, но в итоге достиг успеха в стендапе. Он прославился на телевидении и в Сети как талантливый комик и активный участник юмористических шоу.

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