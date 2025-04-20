Возраст 18+
Стендап
Про событие
Открытый микрофон - это место, где опытные и начинающие комики рассказывают новые и проверенные шутки. Приходи смеяться и отдыхать! Ведущий вечера - Сергей Догаев (Шоу "Разгоны" StandUp Club, Шоу истории StandUp Club, Очень слабый микрофон, Шоу «Споры», Стендап за 60 секунд)
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