Возраст 18+
Стендап
Необычное
Про событие
Открытый микрофон — классический формат стендап-мероприятий, в котором любой желающий сможет выйти на сцену и выступить со своим монологом. Опрятный микрофон — формат, нетерпимый к мату и темам 18+. Тот случай, когда хочется позвать с собой на стендап не только друзей, но и родителей, племянников и соседского бордер-колли. *Обрати внимание: вход на мероприятие бесплатный, но покупка напитка на баре — обязательное условие. Если тебе понравилось шоу, ты можешь оставить донат в благодарность комикам и организации
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