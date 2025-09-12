Проверка на двоих. Новые шутки, эксперименты и откровенный диалог с залом. Ольга Гульчак — участница Высшей лиги КВН в составе команды «Без баб», финалистка шоу «Comedy Баттл» на ТНТ, участница шоу «Битва за время» для ВК и «Стендап Рулетка» на ТНТ. Иван Гаркушко — Ведущий шоу «Лексикон», участник проекта «Lite StandUp», финалист «Сет-лист VK». Стендап-комик из заполярного города Воркута, который точно растопит твоё сердце. Сбор гостей за 30 минут до начала программы. Рассадка гостей осуществляется администратором. Входные билеты не привязаны к определённому месту. Возможно размещение с другими гостями за одним столом. Если ты идёшь на стендап большой компанией (более 2 человек), рекомендуем приобретать все билеты на одно имя