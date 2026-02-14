Возраст 18+
Стендап
Про событие
StandUp концерт Нади Джабраиловой — участницы проекта «Женский стендап» на ТНТ, а также её первая сольная работа. Она поделиться тем, что поняла, и тем, что до сих пор не поняла. Концерт для тех, кому по душе уютный юмор о жизни, взрослении и поиске своего места.
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