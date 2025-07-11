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На женский StandUp

Садовая-Самотёчная улица, 13с1

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Приходи послушать женский юмор. Выступают девушки с отличным чувством юмора, так что за передозировку монологов про бывших не переживай. Выступают опытные комикессы с проектов: - Женский стендап - Женщины комики - StandUp на ТНТ - Стендап Андерграунд - StandUp Club#1 - Roast Battle и Labelcom Обязательно зарегестрируйся! Ты же знаешь девочек, им нужно знать всё заранее.

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