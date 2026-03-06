Музыкальное лото, где ведущий стендап-комик — новый формат отдыха, для тех, кто хотел и музыку послушать, и попеть, и посмеяться. Суть проста: ты слушаешь музыку, заполняешь бинго-бланки, побеждаешь и забираешь подарки. Но самое главное — это атмосфера. Ведущий стендап-комик сделает её простой, весёлой и движевой. Музыка звучит, ты поёшь, танцуешь, а параллельно отмечаешь исполнителей на своих бланках. Это как лото, но вместо чисел — песни! Закрыл линию? Вставай и громко кричи: «Бинго». Размещение за столиками. Весь вечер можно заказывать еду и напитки. Рассадка осуществляется администратором по факту прихода. Возможна подсадка за один стол других гостей для небольших компаний.